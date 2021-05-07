Vali Demirtaş: "Mardin bölgede önemli sağlık merkezi konumuna gelecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulacak olan Tıp Fakültesi konusunda Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, desteklerinden dolayı Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Tıp Fakültesine ilişkin verdiği desteklerinden dolayısıyla Vali Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek, kendisine teşekkürlerini iletti. Tıp Fakültesinin açılacak olmasının sevinç ve gururunu bir arada yaşadıklarını belirten Vali Demirtaş, tarım, turizm ve ticaret şehri olan Mardin'in bölgede önemli sağlık merkezi konumuna geleceğini vurguladı. Yaşanan salgınla ile birlikte sağlık sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Vali Demirtaş, “Mardin'imizde Tıp Fakültesi kurulması kararını veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan'a, YÖK Başkanı Yekta Saraç'a, YÖK Genel Kuruluna, süreç boyunca çaba gösteren ilimizin milletvekillerine, siyasetçilerine, Artuklu Üniversitesi Rektörüne, belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, tüm yerel basın mensuplarına ve Mardinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Mardin'imizin sağlık altyapısını güçlendirme çalışmalarımızı daima sürdürecek ve salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte de canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Alınan kararın hayırlı olmasını dileyen Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, fakültenin şehre kazandırılacak olmanın önemli bir kazanım olduğunu aktararak Vali Demirtaş'a yürütülen çalışmalar konusunda sunduğu desteklerde dolayı teşekkür etti.

Vali Demirtaş'a Rektör Özçoşar tarafından teşekkür plaketi takdim edilmesinin ardından ziyaret son buldu.