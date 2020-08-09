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Vali Demirtaş muhtar buluşmalarına devam ediyor

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği muhtar toplantılarına devam ediyor.


İlçelerin merkez ve kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlar ile yaptığı toplantılarla vatandaşların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeyi sürdüren Vali Demirtaş, Dara toplantı salonunda Artuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Bakay ile beraberindeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, ihtiyaç ve taleplerin çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması ve sorunların en kısa sürede ilgili makamlara iletilmesi konusunda muhtarların, devletin gözü ve kulağı olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, problemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gayret gösterileceğini ifade ederek muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.


Toplantı, muhtarların mahalleleriyle ilgili talep ve sorunlarını dile getirmesinin ardından sona erdi.

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