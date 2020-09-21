Vali Demirtaş öğrencilerle bir araya geldi

2020-2021 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası Artuklu Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda 1-E sınıfından Kemal Baran Avcı adlı öğrenci okulum adlı şiiri okudu. Öğrencilerden Mira Çetinkaya ise öğretmeni Nuray Aygüler'in eşliğinde Vali Mahmut Demirtaş'a kolonya ikram etti.

Vali Mahmut Demirtaş, sınıfları dolaşarak, öğrencilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için iyi dilek ve temennilerini ileterek korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş öğrencilere maske ve hediyelerini dağıttıktan sonra program son buldu.