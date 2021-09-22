Vali Demirtaş tarihi çarşılarda incelemelerde bulundu

Tarihi çarşılarda başlatılan restorasyon çalışmalarını incelerken ilgili kişilerden bilgiler de alan Vali Demirtaş, çarşı esnafı ve vatandaşlar ile de görüşerek fikirlerini dinledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü, merkez Artuklu ilçesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi çarşıların canlandırılması ile ilgili büyükşehir belediyesince yürütülen Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi kapsamında 19 tarihi çarşının cephe iyileştirilmesi Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştı. Bu kapsamda daha önce 12 çarşının cephe iyileştirme ve sokak sağlıklaştırılması yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesince alınan karar ile 7 çarşının daha restorasyondan geçmesi kararı alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, medeniyetler şehri Mardin'in tarihi dokusunu ortaya çıkarma adına başlatmış olduğu Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi'nin 2. etap çalışmalarının başladığını dile getiren Vali Demirtaş, ‘'Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında tarihi çarşılarımızda başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledik. Bu çalışmalarla tarihi çarşılarımızda yerel ve geleneksel kültürümüzü yaşatıp şehrimizin ekonomisini canlandıracağız" dedi.