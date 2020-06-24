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Vali Demirtaş YİKOB yetkililerinden bilgi aldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürleri ile bir araya gelerek bilgi aldı.


Valilik toplantı salonunda Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıya YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İdari ve Mali İşler Müdürü Yatırım İzleme Müdürü Orhan Veli Ertaş, Strateji ve Koordinasyon Müdürü Füsun Karaboğa, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, Rehberlik ve Denetim Müdürü Alaattin Ölçenoğlu, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Hidayet Oğuz katıldı.


Yetkililer tarafından Vali Demirtaş'a şimdiye kadar il genelinde yapılan yatırım ve çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.


Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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