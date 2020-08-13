Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, belediye birimlerini inceledi

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekiki Demirtaş, beraberinde Genel Sekreter Murat Süzen, daire başkanları ve kurum müdürleriyle birlikte ilk ziyaretini üniversiteli öğrencilere ücretsiz hizmet veren Giysi Yıkama Merkezi'ne yaptı. Personeller tarafından karşılanan Demirtaş, merkezin öğrencilere sağladığı hizmetler hakkında brifing aldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 8-14 yaş aralığındaki öğrenciler için bilgisayar üzerinden robotik kodlamayı öğretmek amacıyla açtığı kodla Mardin merkezi 'Kodlamardin' birimine gelerek burada incelemelerde bulundu. Merkezin donanımı, şuana kadar kaç öğrenciye eğitim verdikleri, öğrenciye yararı gibi konulardan sorumlu personelden bilgi aldı.

Hayırsever vatandaşların yaptığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İhtiyaç Merkezine ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, yardım malzemelerini inceledi daha sonra Kulüp Başak, Konservatuvar, yapımı devam eden Gastronomi Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik açmış olduğu Meslek Edindirme Merkezi'ni (MARMEK) ziyaret edip kursların durumu hakkında bilgi aldıktan sonra şehir dışı ve ilçelerden cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için açılan Sosyal Yaşam Evi'ni ziyaret etti.