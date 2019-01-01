Vali Yaman, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve taksicileri ziyaret etti

Mardin'de 2019 yılını görevi başında geçiren polis, asker, 112 sağlık çalışanları esnaflar ile birlikte karşılayan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, daire başkanları ile birlikte çalışanların yeni yılını kutladı. Yuvada kalan çocukları da yalnız bırakmayan Vali Yaman ve beraberindeki heyet 2018 yılının Mardin'de huzur yılı olduğunu söyledi.

Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memurları ile yılın ilk pastasını kesen Vali Yaman ve beraberindeki heyet ardından İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Vali Yaman, Özel Harekât Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasındaki polis memurlarının da yeni yılını kutlayarak huzur ve sağlık diledi.

Vali Yaman, yaptığı açıklamada “2018 ‘in son saatlerinde İl Jandarma Komutanlığımızın ve Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı önlemleri yerinde görüyoruz. Tüm amacımız Mardin'de huzur içinde tüm vatandaşların vakit geçirmeleri. Herhangi bir huzursuzluk söz konusu değil. Yeni yıl eğlence toplantı yapılan her yerde her hangi bir sıkıntı olmasın diye uğraşıyoruz. Emniyet, jandarma itfaiye zabıta ekipleri ile şehrin her yerinde görevdeyiz. 2018'i huzurla geçirdiğimiz gibi 2019 yılımızda huzurla geçer. İlimiz her yönü ile huzurlu güvenli bir şehir oldu. Herkesin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Ziyaretlerin ardından Vali Yaman kentte yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti.