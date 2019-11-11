İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yaman, kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 7’si öğrenci 8 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 7'si öğrenci 8 kişinin yaralandığı kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, beraberindeki İl Mili Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile sabah saatlerinde Mardin- Mazıdağı kara yolunda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AR 892 plakalı servis minibüsünün, Yukarı Konak Mahallesi mevkisinde tıra arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Vali Yaman, yaralıların durumu hakkında hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürü uzman doktor Saffet Yavuz'dan bilgi alırken yaralı öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.


Öte yandan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ağır yaralanan araç sürücüsünün ameliyata alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.