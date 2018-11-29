Vali Yaman: “Mardin'in yol ağı örnek teşkil ediyor”

Yaman, kentin yol ağının örnek teşkil ettiğini de anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yollar konusunda kırılan rekorların ardından çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu bağlamda olumsuz hava koşullarında dahi en uzak kırsal mahallelere bile hizmet götürmek için çaba veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yeni yollar yapmakla beraber, mevcut yolları da en modern hale getiriyor. Mardin yol çalışmalarıyla örnek bir şehir haline geldiğini ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Şehrimizde 2 yıl önce bizlere yerel yönetim görevi verilmesinin akabinde her alanda yoğun bir tempo ile çalışmaya başladık. İlimizin sorunlarını masaya yatırdık ve önceliklerimizi belirledik. Mardin'de en çok konuşulan sıkıntıların başında yol çalışmaları geliyordu. Bu nedenle yollar konusuna titizlikle eğildik. 2 yıl içinde rekor rakamlara ulaştık. İlimizde yol ağı olmayan kırsal mahallelerimiz vardı. ‘Gidemediğin yer senin değildir' düşüncesiyle kırsal mahallelerimize modern yolları hediye ettik. Bozuk olan kırsal mahalle yollarını da sıcak asfalt konforu ile tanıştırdık. Bugün ilimiz sınırları içinde yer alan kırsal mahallelerimiz yolları konusunda kıskandıran bir özelliktedir. Yetinmedik çalışmalarımız hala tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.

“En zor koşullarda da çalışıyoruz”

Ekiplerin olumsuz hava koşullarına aldırmadan yol çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Yaman, “Mevsim itibariyle kış aylarına girdik. Hava şartları her ne kadar olumsuz olsa da biz bu duruma aldırmaksızın ekiplerimizle sahada yer alıyoruz. Yollarımızı beklentilerin üzerinde bir duruma getirmek için mücadele veriyoruz. Netice itibariyle hemşerilerimizin bu konuda takdirini kazanıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarına devam edecek” diye konuştu.