Vali Yaman ve ekibinden Mardin Sergisi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile valilik fotoğrafçıları Sümer Yüksel, Kerim Kan ve Mustafa Kılıç'ın çektiği fotoğraflar, “Masal Şehir Mardin” sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Mardin Müzesi Sanat Galerisinde açılan sergide, 60 fotoğraf yer aldı. Vali Yaman, çok sevdiği Mardin'di mesai arkadaşları olan fotoğrafçılarıyla birlikte karma bir sergi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bizim gözümüzden ve objektifimizden Mardin'i tanıtalım istedik. Mardin'i çok seviyorum. Bazen kafamı dinlendirmek için sadece fotoğraf çekmek için sokakları dolaşıyorum. Her yerde fotoğraf çekmek için yer ararsınız ama Mardin'in her yeri poz veriyor. Fotoğraf çekmek daha kolay. O nedenle fotoğraf çektikçe heyecanlanıyorum, fotoğraf çektikçe de dinleniyorum. Mardin gerçekten fotoğraf severler için güzel bir şehir. Fotoğraf sanatçılarını ve severlerini Mardin'e bekliyoruz” dedi.

Sergi, 10 Aralık'a kadar gezilebilecek.