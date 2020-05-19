Vali Yaman'dan 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla şehir genelindeki 19 Mayıs doğumlu gençlerin doğum günlerini kutladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı mardinmasa biriminin gençlerin adresine götürdüğü sürpriz hediyeler ve doğum günü pastası ile doğum günlerini kutlayan Yaman, isme özel gönderdiği mektuplarla da günlerini tebrik ederek sevinçlerine ortak oldu. Ayrıca 30 bin gence toplu SMS atıldı bayramları kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisine bağlı Mazruna Sanat Topluluğu da günün anlam ve önemine binaen üstü açık otobüs ile çeşitli etkinlikler düzenledi. Vatandaşlarda balkon ve pencerelerden ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliklere eşlik etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı idrak etmenin yanında bu özel günde doğan gençlerin de doğum günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu bayramında 101 yıl önce gençlere hediye edildiğini anımsatan Yaman, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu sene 101'inci yıl dönümünü kutluyoruz. 101 sene önce bu bayramın gençlere hediye edilmesi aynı zamanda sizlere bazı sorumluluk ve görevlerde yüklemiştir. Aziz Ecdadımızın emanetlerini sahiplenerek daha müreffeh ve kalkınmış bir ülke için başarılı çalışmalar yaparak ülkemizin geleceği ve kalkınmasında en önemli etken olacaktır” dedi.

Bu özel günde doğan gençleri unutmayarak doğum günlerini kutladıklarını belirten Yaman, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel günde doğan gençlerimizi önceden tespit ettik. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı mardinmasa birimimiz yanlarında götürdükleri çeşitli hediye ve doğum günü pastası ile gençlerimizin adreslerine giderek doğum günlerini kutladı. Hediyelerimizin yanında gençlerimizin isimlerine özel olarak mektuplar göndererek doğum günlerini tebrik ettik. Sanat Akademisine bağlı Mazruna Sanat Topluluğu ekibimiz ise üstü açık otobüs ile günün anlam ve önemine binaen çeşitli etkinlikler düzenledi. Geleceğimizin teminatı olan gençler bizim için çok değerlidirler. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle sadece gençlere hizmet veren bölgenin en büyük ve en modern Gençlik Merkezini açtık. Yine gençlere yönelik çok kapsamlı çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimiz için ne yapsak azdır çünkü geleceğimiz onlara emanet”.