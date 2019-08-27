Vali Yaman'dan iddialara yanıt

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, görevlendirme yapılmasının ardından HDP'li Ahmet Türk'ün Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve kendisi hakkındaki iddialarına sert yanıt vererek, "Hiçbir devlet büyüğümüze, hiçbir özel hediye verilmemiştir. Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız olmak üzere hiçbir devlet büyüğümüze özel verilen bir hediye yoktur ve böyle bir fatura da yoktur" dedi.

Mardin valiliği makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2018‘de Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığının bölgede gerçekleştirdiği terör operasyonları sonrası huzurun sağlanmasıyla bu yıl 5,5 milyon turist hedefi için yatırım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanlığının bölge halkı ve güvenlik güçlerinin destekleriyle Mardin'de sağlanan huzurun turizme büyük katkı sunduğunu kaydeden Yaman, "Buna ilaveten şehirde kültür sanat ve spor faaliyetleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın teveccühü ve İçişleri Bakanımızın onayı ile teröre müzahir olan soruşturma geçiren bazı belediye başkanlarının açığa alınması ve yerlerine vali görevlendirmesiyle, görevlendirilen belediye başkan vekilleri, bu huzurun sürmesinde vatandaşlarla beraber güzel çalışmalar yapıyorlar. 1 Eylül'den itibaren de kendi misafirlerimize bile yer bulamayacak hale geliyoruz” diye konuştu.

“Tamamen iftiradır”

Son birkaç gündür bazı yayın organlarında görevden açığa alınan belediye başkanının ağzıyla iftiraya dönük bazı haberlerin yayıldığını kaydeden Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı olarak kendilerinin döneminde hiçbir kişiye özel yüksek meblağlı bir hediye verilmediğini söyledi. Yaman, "Bu ne bizim devlet geleneğimizde var, ne de büyüklerimizin böyle bir şeye ihtiyaçları vardır. Onlar da zaten böyle bir şeyi kabul etmezler. Bu tamamen iftiradır” dedi.

“Terör adına itibar suikastına müsaade etmeyeceğiz”

Bunların teröre moral ve destek verilmek adına yapılan açıklamalar olduğunu kaydeden Yaman, “Şehre gelen heyetlere zaman zaman bu şehirde üretilen ürünler telkari gibi ürünler rozetler sembolik olarak veriliyor. Bunlar da çok yüksek meblağlar değildir. Bundaki amaç terörle olan mücadeleyi sekteye uğratmak. Teröre destek veren unsurlara destek vermek. Bir şekilde terör adına itibar suikastı yapmak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu kamuoyu böle bilmeli. Söylenen her şey yalan ve yanlış. Oradaki faturaların hepsi heyetlere verilen hediyelerin hepsini sembolik hediyeleri ihtiva eden faturalardır. Ekinde teklif mektupları onaylar var. Bunların hepsi de hem Sayıştay tarafından hem de mülkiye başmüfettişliği tarafından incelendi. Türkiye'de en az ödeneği kullanan büyükşehir belediye başkan vekiliyim. Bu da teftiş raporunda var. Devlet büyüklerimize hiçbir özel hediye verilmemiştir. Zaten görülecektir. Bir algı yapılıyor. Bu algıda dosya tamamen verilse ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Devlet büyüklerine özel hiçbir özel hediye yoktur”

Bu 5 aylık dönem içerisinde 31 Mart'ta görevden alınana kadar bu dosyaların ellerinde olduğunu belirten Vali Yaman, görev başındayken bunların neden açıklanmadığını merak ettiğini söyledi. Vali Yaman, "O dönemde bunlar söylenmedi. O dosyalar incelendiğinde hiçbir devlet büyüğümüze ve başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığımız ve diğer bakanlarımız olmak üzere hiçbir özel hediye yoktur” diye konuştu.

“Esnaf ziyareti fotoğrafları kamuoyuna yanlış aksettiriliyor”

Esnaf ziyaretlerinde çekilen fotoğrafların kamuoyunda yanlış aksettirildiğini belirten Vali Yaman, "Burada yapılan şudur bölgede turizme olan ilgiyi bu destinasyona olan ilgi bizim yaptığımız çalışmalarla arttı. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bölgeye olan ilgisi ile 1.4 eski para ile katrilyon yatırım yapıldı. Bölgede huzur hakim. Bu bazılarını rahatsız etti. Birkaç gündür kamuoyunda bir algı yürütülmeye çalışıyor. Şimdi şunu söylemek lazım bölgeye gelen devlet büyüklerini sivil toplum kuruluşlarını, esnafı, kanaat önderlerini evlerinde iş yerlerinde ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde çekilen fotoğraflar kamuoyuna yanlış aksettiriliyor” dedi.

“Bütün özelliği görevden alınan belediye başkanın soyadını taşımak olan onlarca kişiyi görevden aldık”

HDP'li belediye döneminde terörist cenazeleri ve evlerinin ziyaret edildiğini kaydeden Yaman, şunları kaydetti:

“Biz şunu biliyoruz malum örgüte müzahir olan siyasiler buraya geldiklerinde terörist cenazelerini, teröre destek vererek kurum ve aileleri geziyorlar. Hiç bundan kendileri bahsetmiyorlar. Cumhurbaşkanımız teveccüh gösterdiler bakanımızda onayladı, 19 Ağustos itibari ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım. Görevden alınan ve akrabası olan 8 kişi ve kendi onlarca kişiyi işe almıştı. Bunları işten çıkardım. Gariban işçileri şehit ailelerini ve yakınlarını işten çıkarmıştı. Bunları dün itibari ile işe başlattık. Hiç ihtiyacı olmayan tek özelliği belediye başkanın soyadını taşıyan ve akrabası onlarca kişiyi de görevden aldık. Yine belediyenin şirketine 22 buçuk yılla yargılanmış cezaevinden çıkmış şahsı getirmiş onu da görevden aldık. Artık Mardin Büyükşehir Belediyesinde teröre destek veren hiçbir unsuru belediyede barındırmayacağız. Halkın vergilerinden sağlanan bütçe halka harcanacak diye söyledik.”

“Amaç terörle olan mücadeleyi sekteye uğratmak, örgüt büyük kalesini kaybetti”

Yapılanlardan amacın terörle olan mücadeleyi sekteye uğratmak olduğunu belirten Vali Yaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Teröre destek veren unsurlara destek ve cesaret vermek istiyorlar. Bir şekilde bu insanlara işe alacaksın. Bu şehre dikili bir ağacı bile yok. 3 yıldır buradayım sadece konuşuyor. Şehrin hiçbir ortak organizasyonunda bulunmuyor. Şehrin ne milli ne dini bayramlarında var. Bu 5 aydır bu evraklar elindeydi, madem sıkıntı vardı neden söylemedin? Görevden alındın. Çünkü örgüt büyük bir kalesini kaybetti. Sen Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçinin mesaisine göz dikeceksin, Nusaybin ve ilçelerde kendi araçlarına talimat verecek çukurlar açacaksın, alt yapıyı darmadağın edeceksin. Dağda akrabası olanları belediyede işe alacaksın. Bir algı yürütülüyor. Ne algıya müsaade edeceğiz, ne de söyledikleri doğru. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak teröre müzahir unsurlar artık barındırılmayacak. Bu vatandaşın belediyesinde onlarla birlikte güzel çalışmalar yapacağız.”