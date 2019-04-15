Vali Yaman'dan turizm yatırımcılarına çağrı

Mardin'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Turizmin geleceği' paneli gerçekleştirildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman kenti bu yıl 5 milyon turistin ziyaret etmesinin hedeflendiğini belirterek, yatırımcılara çağrıda bulundu.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinliklerine Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Kültür Turizm Müdürü Aladdin Aydın, Turizm Otelciler Dernek Başkanı Özgür Gürgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve turizm işletmecileri katıldı. Panelde konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, yatırım için turizmcileri kente davet etti. Vali Yaman, "2018'de 3 buçuk milyon günü birlik ve 650 bin yatılı turist ağırladı bu şehir. Bu seneki hedefimiz 5 buçuk milyon günü birlik turist inşallah 750 bin civarında da yatılı turist bekliyoruz. Tabi sektöründe kendini ona göre hazırlaması gerekiyor. Bu sektörde hizmet verecek olan yatırımcıların kendisini hazırlaması gerekiyor ve yatırım yapacak olan kıymetli hemşehrilerimizi Mardin'e davet ediyoruz. Çünkü 6 bin 500 yatak kapasitemiz var, misafirhaneleri kattığımızda bu yataklarımız 10 bine çıkıyor. Cumartesi, pazar bizzat kendim de şahit oldum, tamamen doluydu. Türk asıllı bağımsız Belçika Milletvekili Mahinur Özdemir yer bulamamıştı, biz de bulamadık kendisine yani o seviyede doluyuz. O nedenle de yatak kapasitemizi ve kaliteli yatak kapasitemizi artırmamız gerekiyor. 12 aya yayılan bir sirkülasyon var. Burada da ne yaptık, sportif faaliyetleri yıl içerisine kaydırdık, kurumların etkinliklerin yıl içerisine kaydırdık, festivaller, panayırlar ve eğlenceleri yıl içerisine kaydırdık. Şehir kalabalık olsun, sokaklarımız, esnafımızın dükkanları, otellerimiz, pansiyonlarımız her yerler kalabalık olsun istiyoruz. O bütün şehre yayılacak bir ekonomik sirkülasyonda sebep olacak" dedi.

"Nisan ayı festivallerle dolu"

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdür Alaaddin Aydın ise, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak gelecekte turizm konulu panel düzenlediklerini söyledi. Aydın, "Etkinliklerin cuma günü düzenlenecek olan 3. Uluslararası Uçurtma Festivali il devam edecek. Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağımız büyük bir kortej yürüyüşünden sonra, uçurtma festivalimiz başlayacak. Son 2 yılda sağlanan huzur ve güven sayesinde, otellerimizin doluluk oranı ile hafta sonları oluşan kalabalıkla İspanya'nın bir şehrinden farklı değildir. Belki Mardin kendi nüfusuyla turizm potansiyeli büyüklüğüyle daha da büyüyecek, daha da güzel olacak” diye konuştu.

Turizm Haftası etkinlikleri 19 Nisan Cuma günü Saat 14.00'da Diyarbakır Kapı'da düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek 3. Uluslararası Uçurtma Festivali ile sona erecek.