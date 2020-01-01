Vali Yaman'dan yeni yıl ziyaretleri

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve daire başkanları Merkez Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulunarak pasta kesti, polislerin yeni yılını tebrik etti.

İl Jandarma Komutanlığı, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri, jandarma ve polislerin uygulama noktalarını, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesindeki koruma altındaki çocukları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Yaman, Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaşın telefonuna cevap vererek şikayetini dinledi. Yaman, daha sonra kendisini tanıtarak vatandaşın yeni yılını kutladı.

Taksi durağındaki şoför esnaf ile bir araya gelen Yaman, burada bir süre sohbet ettikten sonra yeni yıllarını tebrik ederek Devlet Hastanesine geçiş yaptı. Hastanede yatan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni yıla hastanede giren vatandaşlara sağlık ve mutluluk diledi.

Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla görev başında giren görevli personelin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına ziyarette bulunduğunu belirtti. Yeni yıla girerken kentte herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyleyen Yaman, “Mardin, 2019 yılını huzur içerisinde geçirdi. Özellikle hizmet sektöründeki esnafımızın yüzü güldü. 5,5 milyonun üzerinde turist ağırladık. Bir milyondan fazla yatılı turist ağırladık. Bunlar önemli tabii. Yeni turizm yatırımları devam ediyor. Bunun sebebi de şehrimiz ve bölgemizdeki huzur” dedi.

Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu akşam İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Güvenlik Koruyucularımızla birlikte 13 bin 700 görevlimizle Mardin'in her noktasında görev yapıyoruz. Operasyonlarımız var. Kontrol noktalarında görevlilerimiz görevleri başında. 2019'un bu son saatlerini de, sene içerisinde huzur içerisinde geçirdiğimiz gibi huzur içerisinde geçireceğiz. 2020 yılının da huzur içerisinde geçeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onun riyasetinde bölgede huzur oluştu. İçişleri Bakanlığı ile bakanlıkların koordinasyonu çok önemliydi bu mücadelede. Bölgedeki idari amirler ve vatandaşlar hep birlikte huzura katkı sağladı. Bütün dünyaya, ülkemize ve Mardin'imize huzur diliyorum. İnşallah her zamanda böyle olur.”