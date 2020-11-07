Vali yardımcıları korona virüs denetimlerine katıldı

İçişleri Bakanlığının 'Kontrollü Sosyal Hayat' kapsamında tüm yaşam alanlarında “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlattığı maske ve sosyal mesafe denetimine vali yardımcılarının yanı sıra il jandarma komutan yardımcısı Albay Metin Ünlü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Şenyurt ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Servet Yıldız katıldı. Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde gerçekleştirilen denetimlerde yolcuların HES kodu kontrol edilirken maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunuldu. Maske kullanımının ve kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekilen denetimde Vali Yardımcısı Recep Aydın, "İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında arkadaşlarımız ile birlikte maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına devam etmesi gerekiyor. Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek. Mardinli vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.