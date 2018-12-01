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Vatandaşlar yağış ile birlikte tarihi köprüye akın etti

Mardin’de etkili olan yağışın ardından cep telefonuna sarılan vatandaşlar tarihi köprüye akın etti.

Mardin'de etkili olan yağışın ardından cep telefonuna sarılan vatandaşlar tarihi köprüye akın etti.


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve 12. yüzyılda Artuklular tarafından yapıldığı tahmin edilen tarihi Dunaysır Köprüsü yağışın ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıltepe Koçhisar Mahallesi'nde bulunan ve 5 gözlü taş köprü olan tarihi yapı, aşırı yağış ile birlikte uzun bir aradan sonra suyla buluştu. Tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kızıltepeliler görüntüyü cep telefonlarına kaydetti. Senelerdir böyle bir görüntü görmediklerini anlatan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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