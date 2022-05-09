Yağışlar akarsuların su seviyesini yükseltti

Mardin'de bu yıl kar ve yağmur yağışları akarsuların su seviyelerini yükseltti.

Yıl boyu kuraklık beklenirken ülke geneli ve Mardin'de kar ve yağmur yağışları arttı. Bu artışla birlikte geçen yıla göre akarsu seviyelerindeki düşüş, bu yıl yerini yükselişe bıraktı. Nusaybin, Savur ve Kızıltepe ilçelerinde bulunan Beyaz su, Yeşil su ve Gurs Vadisindeki akarsuların su seviyesi yükseldi. Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, bu yılki yağışların geçen yıla göre, akarsu ve kaynak sularını beslediğini kaydetti.

Geçen yıl kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı yağışların yine az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğan, “Bundan önceki dönemlerin kuraklık şeklinde geçmesi, bu sene yeterli derecede kar yağışı beklediğimiz şekilde olmadı. Çünkü daha önce kuraklık geçmesine bağlı olarak yağışların yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Akarsu havzası olayına gelecek olursak öncelikle bir akarsuyun kolları ile birlikte beslediği ve sularını boşalttığı bölgeye diyoruz. Burada kar yağış önemli bir etkendir. Bunlar istenilen düzeyde olduğu zaman haliyle bunları besleyecektir. Bunların beslenmesi sonucu barajlar, göletler ve akarsularını su seviyesi yükseldiği için bu, tarımı doğrudan bir şekilde etkileyecektir” dedi.

Geçen yıllara ve son 2 yıla göre şu anki verilerin yaklaşık olarak 2 katı fazla yağış aldığını aktaran Prof. Dr. Doğan, “Ama bu da bizim için şu an yeterli değil. Çünkü belli dönemlerde yağan yağış ve dönemlerdeki kuraklıkla beraber birleştiği zaman tarımsal anlamda beklediğimiz bir olay değil. Çünkü bizim beklemiş olduğumuz aylara göre yağışın homojen bir şekilde yapılmasıdır. İstenilen düzeyde yağması durumunda akarsularımız, göletlerimiz ve barajlarımız yeterli su seviyesine ulaşmış olacaktır. Bu da olumlu bu şekilde etkileyecektir. Akarsu havzasının büyüklüğü geçtiği iklim bölgesine göre yağış durumu çok etkilidir. Eğer o dönem yağış fazla ise haliyle akarsuların su seviyesi de yükselecektir” diye konuştu.

“Kaynak suları ve çeşmelerin su seviyesi yükseldi”

Mart ayındaki yağışlara dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, “Mart ayındaki kar yağışları bizim için önemli. Çünkü kar, yavaş yavaş eridiğinden dolayı su havzalarında bir kayıp söz konusu oluyordu. Yavaş yavaş toprağın içerisine girdiğinden dolayı sel gibi taşkınlara neden olmadığı için bizim için elbette ki önemlidir. Hatta son dönemlerde baktığımız zaman daha önceden kurumuş olan pınarlar vardı ve şu an baktığımızda onların su seviyesinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bunu da yağan karın getirmiş olduğu bereket şeklinde ifade edebiliriz. Daha önceden mesela sıkça gidip su alıp getirdiğimiz yerler vardı Eski Mardin'de kaynak sularının su seviyesinin geçen senelere göre yüksek olduğunu görebiliyoruz. Zınnar bölgesinde 2-3 tane çeşme mevcut ve onların da geçen seneye nazaran su seviyelerinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.