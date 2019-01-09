Yağışlar mobilya atölyesinde üretimi durdurdu

Mardin'de aralıksız devam eden sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Son 40 yılın en fazla yağışını alan Mardin'de 2 gün süren sağanak yağışlar iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Su altında kalan mobilya atölyesinde büyük maddi hasar yaşandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde bulunan mobilya üretimi ve dekorasyonu üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasına ait iş yeri ve depo, rögardan lağım sularının taşmasıyla sular altında kaldı.

İş yerinde yaşanan su baskını nedeniyle mobilya üretiminde kullanılan MDF tabakaları ile üretim alanında kullanılan dev makineler su altında kalırken, iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. İş yeri sahibi Şeyhmus Yomak, hasarlarının büyük olduğunu, gece saatlerinde yaşanan su baskınından sabah saatlerinde haberdar olduklarını, sabah geldiklerinde ise su altında kalan iş yerinde bulunan MDF tabakalarının sudan şiştiği için kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yomak, zararının büyük olduğunu belirterek yeniden üretim için yetkililerin altyapıda yaşadıkları sorunu çözüp destek beklediğini kaydetti.