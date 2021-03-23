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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yağmur sebebi ile kayganlaşan kontrolden çıkan cip takla atarak şarampole yuvarlandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yağmur sebebi ile kayganlaşan kontrolden çıkan cip takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Duraklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünü ismi öğrenilmeyen 16 NZ 592 plakalı cip, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole yuvarlanarak takla atan araç ters dönerek durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, bulunduğu yerde sıkışan sürücü olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mazıdağı İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, tarafından çıkarıldı. Araçtan çıkartılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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