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Yağmurdan etkilenen sincap yavrusunu evine aldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir kişi, yağmurdan etkilenen sincap yavrusunu evine alarak elleri ile besledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir kişi, yağmurdan etkilenen sincap yavrusunu evine alarak elleri ile besledi.


Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Bilal Erten, yoğun yağmur altında evinin yolunu tuttu. Evinin önüne geldiğinde yağmurdan ıslanmış halde sincap yavrusu gören Erten, hayvanı içeri aldı. Sincap yavrusunu içeri alıp kuruttuktan sonra yiyecek veren Erten, hayvanı daha sonra veterinere götürdü. Yapılan tedavinin ardından sincap yavrusu tekrar doğaya salındı.


Konu ile ilgili konuşan Erten, "Aşırı bir yağmur yağıyordu, hızlıca eve yetişmeye çalıştım. Eve vardığımda kapının önünde bir hayvan olduğu fark ettim. İlk önce fare gibi görünüyordu. Elime aldığımda sincap yavrusuydu, çok ıslanmıştı. Onu içeri aldım bezle iyice kuruttum, sonra yemek verdim. Yağmurdan çok etkilenmişti, titriyordu ilçede bir veteriner kliniği ne götürdüm, tedavi ettim. İyileşince onu tekrar doğaya saldım. Hayvanları çok severim, ne zaman zor durumda olan hayvan görsem hemen yardıma koşarım" dedi.

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