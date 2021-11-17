Yamaç paraşütü sporunun yeni adresi Mardin olacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi ile Derik Belediyesi Gençlik Merkezinde dersleri verilen yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayan 3 ayrı gruptan 20 öğrencinin paraşütle uçuş deneyimi yaşayacaklar. Teorik eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin, öğrendiklerini uygulayabilecekleri yeni bir heyecan ve deneyim yaşayacaklar.

Bu kapsamda, Tandem Uçuş Festivalinin 2. Etabı 19 Kasım 2021 Cuma günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Derik'te Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Tepesinde gerçekleştirilecek.