Yaralı halde bulunan yavru köpek yaşama tutundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen ve yaralı halde Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine getirilen yavru köpek veteriner hekimlerinin müdahalesi ile yaşama tutundu.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Kızıltepe ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen ve yaralı halde bulunan yavru köpek, kurtarılarak merkeze getirildi. Gerekli tedavileri yapıldıktan sonra yavru olduğu için aşıları da yapılan köpek hayata tutundu. Rehabilitasyon merkezinde çalışanların maskotu haline gelen yavru köpek, durumundan memnun. Yavru köpeğin hızla sağlığına kavuştuğunu ve bölgede tüm hayvanlara aynı sevgi ve ilgiyle yaklaşıldığını kaydeden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Mardin'i hayvan dostu bir şehir haline getirmek için el birliği ile çalışıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalarla hayvan barınağını modern bir hale getirdiklerini aktaran Yaman, “Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını, Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir barınak haline getirdik. İçerisine hayvan hastanesini kurarak her türlü müdahale yapılabilecek durumda. Diğer illerden de hastanemize hayvanlar getiriliyor. Burada gerekli tedavilerini yapıyoruz. Şehrimizde ki engelli, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları barınağa getirerek gerekli tedavilerini yapıyoruz. Engelli hayvanları barınağımızda misafir ediyoruz. Diğerlerinin durumları iyi oldukça doğaya bırakıyoruz. Mardin huzurla birlikte, öğrenci, kadın, engelli dostu şehir oldu, hayvan dostu bir şehir oldu” diye konuştu.