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Yardıma muhtaç ailenin evi yeniledi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yardıma muhtaç 12 kişilik bir ailenin evi, kayyum atanan belediyenin girişimleri sonucu yenilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yardıma muhtaç 12 kişilik bir ailenin evi, kayyum atanan belediyenin girişimleri sonucu yenilendi.


Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar tarafından verilen talimat üzerine belediye ekiplerince aile ziyaret edilerek ihtiyaçları tespit edildi. Belediyenin girişimleriyle ilçede faaliyet gösteren Tekin inşaat firması aileye nakdi yardımın yanı sıra evin içi ve dışı boyanıp mutfak tezgahının tamir edilmesinin yanı sıra halı, kanepe, elektrikli sobası, su ısıtıcısı, buzdolabı, çamaşır makinesi yardımı yapıldı.


Nusaybin Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç ailelere destek vermeye devam ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak yardıma muhtaç aileleri tespit ediyor ve belediyemizce tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyor” denildi.

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