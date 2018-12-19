Yarım asırlık Kızıltepe içme suyu hattı yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünce (MARSU), büyük bir bölümü 1960 yılında diğer bir bölümü ise 1980'lerde tamamlanan içme su hattında, yenileme çalışmasını başlattı. Yaklaşık yarım asırdır yenilenmeyen içme su hattı, yıpranma, eskime, gördüğü zarardan dolayı yüzde 70'in üzerinde su kaybı yaşanıyor. Özellikle artan nüfus yoğunluğuna cevap verememesi nedeniyle, başlatılan çalışmalar, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Kızıltepe Belediyesi koordinasyonunda sürdürülüyor. MARSU, 250 kilometrelik alt yapı çalışması kısa sürede bitirerek ilçe merkezinde yaklaşık 320 bin aboneye ulaşmayı hedefliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, “Kızıltepe ilçemizin yarım asırlık içme suyu hattını yeniliyoruz. Kızıltepe ilçesinin içme suyu şebekesinin büyük bir bölümü 1960'lı yıllarda diğer bir kısmı ise 1980'li yıllarda yapılmış. Geçen bu süre içerisinde hatta yıpranma, eskime, zarar görme nedenlerinden dolayı yüzde 70 civarında içme suyu kaybımız yaşanıyor. Bunların yanında artan nüfus yoğunluğundan dolayı yetmeyen şebekeler nedeniyle sürekli sularda kesilme meydana geliyordu. Bu sorunları kökten çözmek için 45 milyon liralık yatırımla içme suyu hattını yeniliyoruz” dedi.

Projeyi koordineli bir şekilde kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Yaman, “Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak Kızıltepe Belediyesiyle ilçeye büyük projeler kazandırdık. Kanalizasyon, Kızıltepe Atık Su Arıtma Tesisi, doğalgaz ve elektrik hatları yerin altına çekti. İçme suyu hattını yeniliyoruz. Bitirdiğimiz yerleri hemen asfaltlamak ve kaldırımını yapmak suretiyle işlerimizi bir bütün olarak tamamlayacağız” diye konuştu.