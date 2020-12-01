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Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 21 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 21 kişi, sınır hattında yakalandı.

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 21 kişi, sınır hattında yakalandı.


Suriye'deki iç savaş ve karışıklardan kaçarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Suriyeli uyruklu şahısların, sınırdaki hareketliliklerine hudut karakollarınca müsaade edilmiyor. Hudut birlikleri, gece gündüz demeden, olumsuz hava şartlarına rağmen sorumluluğunda bulunan sınır hattını elinde bulunan tüm imkanları kullanarak öz veri ile korumaya ve yasadışı girişlere engel olmaya devam ediyor. Kızıltepe ilçesi Akdoğan Mahallesinde Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Hudut Karakol Komutanlığınca yasa dışı giriş yaparken yakalan, adli ve idari işlemlerinin tamamlanması için Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Suriye uyruklu 21 kişinin, haklarındaki araştırma ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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