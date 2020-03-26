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Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Mardin’de korona virüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı çiftin temel ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılandı.

Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı çiftin temel ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılandı.


Yeşilli Kütüklü Mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki Nezir Çapat ve Hamdiye Çapat çifti korona virüsüne karşı alınan tedbirler nedeni ile dışarı çıkamadıkları ve temel gıda malzemelerini alamadıklarını belirterek jandarma ekiplerinden yardım talep etti. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını temin ederek çifte teslim etti. Uygulamadan memnun olan çift, jandarmaya dua ve teşekkür etti.


Jandarma ekipleri de çifte "Siz evinizden çıkmayın, biz jandarma teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız" uyarısında bulundu.

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