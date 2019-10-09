İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru kedi sıkıştığı yerden 2 gün sonra kurtarıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde binanın havalandırma boruları arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için Gençlik Merkezi çalışanları ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde binanın havalandırma boruları arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için Gençlik Merkezi çalışanları ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yavru kedi 2 gün sonra sıkıştığı yerden itfaiye erinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Kızıltepe Gençlik Merkezi yetkilileri 2 gündür durmaksızın gelen kedi sesiyle harekete geçti. Binanın havalandırma borularının arasına sıkışan yavru kedi, tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca bölgeye itfaiye çağrıldı. İtfaiye eri keski yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.


O anlar merkez çalışanı tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kediye Gençlik Merkezi çalışanları süt verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.