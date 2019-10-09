Yavru kedi sıkıştığı yerden 2 gün sonra kurtarıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde binanın havalandırma boruları arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için Gençlik Merkezi çalışanları ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde binanın havalandırma boruları arasına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için Gençlik Merkezi çalışanları ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yavru kedi 2 gün sonra sıkıştığı yerden itfaiye erinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Kızıltepe Gençlik Merkezi yetkilileri 2 gündür durmaksızın gelen kedi sesiyle harekete geçti. Binanın havalandırma borularının arasına sıkışan yavru kedi, tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca bölgeye itfaiye çağrıldı. İtfaiye eri keski yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
O anlar merkez çalışanı tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kediye Gençlik Merkezi çalışanları süt verdi.