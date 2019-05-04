Yaya güvenliği ve önceliği konusunda jandarma trafik ekipleri şoförleri bilgilendirdi

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından uygulamalı olarak sürücülere bilgi verildi.

Yaya önceliği ve yayaya yol verilmesi konusunda şoförleri bilgilendirmeler yapıldı. Midyat ilçesinde jandarma trafik ekipleri yol kontrol noktasında sürücülere uygulamalı olarak yaya önceliği konusunda bilgi vererek aydınlattı. Jandarma trafik ekipleri sürücülerin yanı sıra yayaları da bilgilendirdi.