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Yazar Buket Uzuner yeni romanını okurlarına tanıttı

Türk roman öykü ve gezi edebiyat yazarı Buket Uzuner, ’Ateş’ isimli yeni romanını tanıtmak üzere Mardin’e geldi.

Türk roman öykü ve gezi edebiyat yazarı Buket Uzuner, 'Ateş' isimli yeni romanını tanıtmak üzere Mardin'e geldi.


Yeni romanı 'Ateş' hakkında bilgi verdikten sonra sevenlerine kitabını imzaladı. İki yıl önce de Mardin'de sevenleri ile buluşan Uzuner, yoğun ilgi gördü. Uzuner, beş yıl Mardin'de yaptığı araştırmalar sonunda yeni romanını yazdığını söyledi. Uzuner, "Romanımda Mardin'den sıkça bahsediyorum. Bunun için çok uzun süre bu tarihi şehirde keyifli araştırmalar yaptım" dedi.

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