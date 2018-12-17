Yeni nesil gazetecilik için protokol imzalandı

Yerel basın işletmelerinde nitelikli personel istihdamının desteklenmesi, bu gazetelerin varlıklarını devam ettirebilmesi, yerel ekonominin gelişebilmesi için hazırlanan projeye Mardin ilinde ikamet eden, üniversitelerin İletişim, Hukuk, İİBF, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar veya bu fakültelerin son sınıflarında okuyan toplam 25 kursiyer eğitime katılacak. İşkur'un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, eğitimlerini bitiren katılımcılara basın işletmelerinde çalışma imkanı sağlanacak.

İstihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, dijital habercilik, röportaj teknikleri ve benzeri başlıklardan oluşan dersler, Üniversitelerin İletişim Fakültesi akademisyenleri ve alanında uzman gazeteciler tarafından verilecek. Katılımcılara BİK-DİKA-İşkur tarafından onaylı “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı” konulu sertifika verilecek.

BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, kurum olarak “Temel Gazetecilik ve Sayfa Tasarımı Programı”, “Yerel Basında Mizanpaj ve Haber Dilinin İyileştirilmesi Eğitimi”, “Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi” ile Diyarbakır İlinde düzenlenen “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı” projelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Projeler, gazetelerin gelişmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Günbegi, “Mardin İlinde düzenleyeceğimiz Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı, katılımcı ve gazetecilere şu faydalar sağlayacaktır. Katılımcının, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri ile genel sağlık sigortası prim giderleri ile Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programında başarılı olan ve basın işletmelerinde çalışmaya başlayan 25 kursiyerin her birine 9 ay boyunca, çalışılan her gün için 61,65 TL ücreti, İşkur tarafından karşılanacaktır. Ayrıca mesleği saha da bir fiil yapan usta gazetecilerden, mesleğin ince ayrıntılarını ve inceliklerini öğrenme şansı elde edecekleridir. Aynı zamanda ‘usta-çırak' ilişkisi çerçevesinde usta gazeteciler tecrübelerini, aday gazetecilerle paylaşabileceklerdir” dedi.

Günbegi, programın gazetelere sağlayacağı faydalarının ise, şunlar olduğunu kaydetti:

“Gazeteler, yetişmiş ve donanımlı olan meslek mensuplarını 9 ay boyunca herhangi bir ücret vs. ödemeden çalıştırma imkanına sahip olacaklardır. Gazetelerin, Basın İlan Kurumu'nun Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nin 64'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası gereği asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırmaları gereken kişi sayılarını belirleyen, Basın İlan Kurumu 67 sayılı Genel Kurul Kararının 20'nci maddesine göre 10 kişiye kadar 1, 11 - 20 kişiye kadar 2 ve 20'nin üzerinde kişi istihdam etmeleri halinde 3 kişiyle sınırlı olmak üzere bu kişileri asgari fikir işçileri kadrolarında yer verebilecekler ve bunların taşıması gereken kıdem şartları ise aranmayacağından, kıdemsiz (daha önce SGK kaydı olmayan) olup gazetecilik mesleğini yapmak isteyen gazeteci adaylarını çok rahat bir şekilde çalıştırabilecektirler.”

Proje faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Günbegi, son olarak, tüm bu imkanları kendilerine sunan BİK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkanı Adnan Ertem ve BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın'a teşekkür etti.