İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı, imdadına itfaiye ekipleri koştu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Mazıdağı ilçesinde bir genç, yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı. Kolunda sıkışan kelepçeyi çıkaramayan genç, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle gencin kolunda sıkışan kelepçeyi keserek çıkarttı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.