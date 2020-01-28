Yeşil bir Mardin için bitki ve fidan üretimine hız verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde 2 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fidanlıkta, daha yeşil bir Mardin oluşturmak amacıyla bölge iklimine adapte olması kolay ve ucuz maliyetlerle fidan ile bitki üretimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, üretim sezonun başlamasıyla yüksek hassasiyetli, yarı odunsu çelik metodu kullanılarak 45 bin sarmaşık ve çalı bitkilerinden oluşan çelikler, perlitle buluşturuldu. Agave, sükulent, aloe vera gibi kaktüs türlerinden oluşan 3 bin bitki üretimi gerçekleştirildi. Çevre düzenlenmesinde kullanılacak seviyede büyümesi için bakımları devam etmekte. Şehirde bulunan palmiye ağaçlarından toplanan tohumlardan bin palmiye ağacı yetiştirildi ve boylanması için bakımları devam ediyor.

Üretimi hızlandırma amacıyla mini sera kuruldu

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan seranın içerisine üretim süresini kısıtlamak amacıyla 90 metrekarelik steril mini bir sera daha kuruldu. Mini sera içerisinde 25 bin muşmula, biberiye, ateş dikeni, lavanta ve taflan türünden bitkilerin ilk köklenmesi sağlandı. Her bir partı 30 gün süren üretimin her anı gözetim altından tutuluyor.

Üretim süresinin kısıtlanmasıyla bitkilerin, kısa süre içerisinde yetiştirilmesi sağlanarak çevre düzenlemesinde kullanılacak.