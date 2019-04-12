Yeşilli Belediye Başkanı Demir'den iddialara yanıt

Mardin'in Yeşilli İlçe Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'li Hayrettin Demir, Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayı Enver Sağlam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın 'Yurt dışındakilerin ve ölenlerin oylarını kullandılar' iddialarına yanıt vererek, "Bu iddialardan bir tanesini ispat etsinler istifa ederim" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den yüzde 50,60 oy oranı ile yeniden belediye başkanı seçilen Hayrettin Demir, SP'nin itirazlarına cevap verdi. 134 oy farkı ile seçimi kazanan Demir, SP adayı Enver Sağlam ve SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın kendisine iftira attığını belirterek bu iddialarını ispat etmeye davet etti. Başkan Demir ilçede 32 sandığın bulunduğunu belirterek her sandıkta müşahitlerin ve ıslak imzalı tutanakların olduğunu ancak Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim sonuçlarını yanlış işlediğinden bir karışıklık çıktığını söyledi.

"5'li kirli ittifak olduğunu dünya biliyor"

Yeşilli Belediyesinde basın toplantısı düzenleyen Hayrettin Demir, bu iddiaları ortaya atanların 5'li kirli ittifak olduğunu ve bunun bütün dünya tarafından da bilindiğini söyledi. Demir, "Yeşilli Belediye Başkanlığı seçimlerinde karşımızda 5'li kirli ittifak olduğunu dünya alem biliyor. HDP'nin başını çektiği SP kimliği altında CHP, İyi Parti gibi Mardin'in 10 ilçesinde Yeşilli'yi hedef almışlardır. HDP burada aday çıkarmamıştır. Saat 16.00 itibari ile sandıklar kapanmış oy sayım işlemi başlamıştır. Sandıklar kapanınca karşı ittifakın adayı sandık sayımında her okula girmiş herhangi bir engel ile karşılaşmamıştır. Ben de makamımda sonuçları takip ettim. Saat 18.00 civarında mağlubiyetlerini kabul etmişlerdir” dedi.

"Şener Şen'in filmde başına gelen seçimde başıma geldi"

Kendi oy kullandığı sandıkta AA tarafından yapılan hata dolayısıyla kendisine bir oy bile çıkmadığını söyleyen Başkan Demir, hatayı fark edip yaptıkları müdahale sonucunda hatanın düzeltildiğini söyledi. Başkan Demir, "Saat 17.00'ye kadar hiçbir olumsuzluk yaşanmamıştır. Sonuçlar karşı taraf aleyhine çıkınca sessiz sedasız evlerine çekilmişlerdir. Bu 32 sandıkta gelen sonuçlar belli oluncaya kadar en ufak bir şikayet olayı yok. Kazanan taraf kutlama yapmış coşku gösterileri yapmıştır. Ne zaman Anadolu Ajansı saat 22.00'de AKBİS'e yanlış işlenen ve kendi oy kullandığım sandıkta bana hiçbir oy çıkmadığını fark edince olaya müdahalede bulunduk. Şener Şen'in filmde başına gelen seçimde benim başıma geldi. Bu sandık AKBİS'e AK Parti yerine Bağımsız Türkiye Partisine 164 oyu olarak yüklenmiş. Benim oy kullandığım sandıkta benim oyum da gözükmüyor. Biz hatayı anladık. Anadolu Ajansını aradık. Düzeltme yapıldı. Kendilerinden kaynaklanan bir yanlış olduğunu belirttiler. 32 sandığın tutanaklarında 7 tane imza var. Madem kaymakam baskı ve müdahale etti. Neden şikayetçi olmadınız. Bizim dışımızda 6 sandık müşahidi var. Orada bir şeyden bahsediyorlar. Şu şahıslar yurt dışında, bu cezaevinde oy kullanmış diye. Bir tanesini ispatlasınlar istifa ederim. Kullanmışsa onlar kullanmış, bizlik bir şey yok. O söylediği isimleri götürsünler cumhuriyet savcılığına istesinler seçmen listesini imza karşılığına baksınlar. O şahıslar gelip kullanmışsa biz kendi kendimize o cezayı verelim” diye konuştu.

“Bu kadar iftira ve çamur atılmaz”

Aynı kişinin kalemi ile 17 kişinin dilekçesinin olduğunu belirten Başkan Demir, “Kaymakam geldi baskı yaptıysa sen ne yapıyordun orada, seçim kurulunu ara şikayetçi ol. Orada kırsaldan tahmin etmedikleri sonuç gelince hayal kırıklığı yaşadılar. 4-5 köyde mahallede üstünlük sağladık. İstedikleri tutanağın ıslak imzasını getirelim onların müşahitlerinin imzası yoksa biz de onlarla birlikte itiraz edelim. Bu kadar iftira ve çamur atılmaz” ifadelerini kullandı.