İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşı öncesi 117 ton sahte içki ele geçirildi

Mardin’in Savur ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.

Mardin'in Savur ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Son dönemlerin en büyük operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 117 ton 800 kilogram sahte içki ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Dereiçi Mahallesi'nde yasadışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği ihbarını alan ekipler, Z.S., F.G. ve M.E. isimli şahısların iş yerlerine operasyon düzenledi. Zanlıların iş yerlerinde yapılan operasyonda, tanklar ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 117 ton 800 kilogram sahte içki ele geçirdi.


Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan sahte içkiye el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.