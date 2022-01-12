Yitirilmek üzere olan kilim dokuma sanatı Mardin'de açılan kursla varlığını sürdürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yok olmakla yüz yüze kalan kilim dokuma sanatı, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursla varlığını sürdürüyor.

Kızıltepe ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş kilim dokuma sanatı kursuna giderek sanatın varlığını sürdürmeye çalışıyor. Kursiyerler, sanata dair bilgiler öğrendikten sonra faaliyetlere başlıyor. Kursa ağırlıklı olarak orta yaş kesimindeki kadınlar ilgi gösterirken, 24 öğrenciye 1,5 aylık eğitim veriliyor.

Kurs eğitmeni Enise Demirkaya, kaybolmuş bir mesleği tekrar canlandırmak için kurs verdiklerini söyledi. Gençlerin kilim dokuma sanatının ne olduğunu anlamadığını belirten Demirkaya, “Biz, tekrardan bu geleneğimizi sürdürmek için böyle bir kurs açmaya karar verdik. Sağ olsun müdürümüz de destekte bulunarak açtık. Gençlerimizi bilinçlendirmek, eskiye dair geleneklerimizi tekrar sürdürmek amacıyla kursumuzu açtık. Buraya daha çok orta yaşlı kadınlar ilgi gösteriyor" dedi.

"Gençler merak ediyor"

Gelenlerin liseyi bitirmiş öğrenciler olduğunu kaydeden Demirkaya, "Her kesimden öğrencimiz var. Sabah kursumuzda 12, öğleden sonraki kursumuzda ise 12 öğrencimiz mevcut. Kursumuz 1,5 ay sürüyor. Şu an yaptığımız ürünlerimizi bekletiyoruz. Dışarıya satışlarımız yok. Daha sonra piyasaya sürüp satışlarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kursiyer Şadiye Çoban, kursta kilim dokuduklarını, sanatla uğraşırken gençliğinin aklına geldiğini ifade ederek, mutlu olduğunu dile getirdi.