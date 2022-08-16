YKS yerleştirmelerinde MAÜ'ya yoğun ilgi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sayfasında açıklanan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Mardin Artuklu Üniversitesi'nin yüzde yüzü aşan doluluk oranını yakaladığı açıklandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, üniversitesinin öğrencilerine ahlak, bilgi, üretim denklemlerinde araştırmayı teşvik eden nitelikli, dinamik ve etkin öğretim programları sunduğunun altını çizdi. Son 3 yılda üniversitenin daha da zenginleştiğini kaydeden Özcoşar, “2022 TYT, AYT ve YDT sonuçlarına göre öğrenci kontenjanlarımızın ön lisans düzeyinde yüzde 103 bin 33 ve lisans düzeyinde ise yüzde 99 oranında tamamen dolmasını birçok üniversiteye nasip olmayan, öğrencilerin ile velilerin teveccühü ve iltifatı olarak görüyoruz. Sosyal Bilimler + 5'T' alanında Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan üniversitemiz; son üç yılda yeni fakülte ve meslek yüksekokullarını üniversiteye kazandırarak bu birimlerde açılan bölüm-programlarıyla daha da zenginleşmiştir. 2022-2023 öğretim yılında yeni açılan fakülte ve bölümlerimize 270 öğrenciyi ilk kez kabul ettik” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne Türkiye'nin her yöresinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bunun üniversite adına memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tevfik Yardımcı, Mardin Artuklu Üniversitesini tercih eden öğrenci sayısının açılan yeni programlarla birlikte her yıl daha da artış gösterdiğini ve 2022 YKS Yerleştirmelerinde MAÜ'nün öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite olarak yüzde yüzü aşan bir doluluk oranı ile rekor kırdığını ifade etti.

Üniversite olarak okul birincilerine ayrılan kontenjanların da tamamen dolmasıyla yüzde 101.44'lük doluluk oranı ile büyük bir başarıya imza atıldığı belirten Yardımcı, “Lisans bölümlerine toplam bin 492 öğrencinin yerleşmesiyle yüzde 99, ön lisans bölümlerine 2 bin 167 öğrencinin yerleşmesiyle yüzde 103.33'lük doluluk oranına ulaştık. Yeni akademik öğretim yılına 3 bin 659 lisans ve ön lisans öğrencileriyle başlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşecek adaylarla birlikte bu sayının 4 bin 600'e ulaşacağız. Ayrıca YÖS sınavına girerek kayıt hakkı kazanan yaklaşık 500 uluslararası öğrencinin de yeni akademik yılda Mardin Artuklu Üniversitesi ailesine katılacak” diye konuştu.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtların 22-24 Ağustos, şahsen başvuru kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos tarihlerimde yapılacağı ve kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu birime belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği bilgisi verildi.