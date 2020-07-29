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YKS'den kötü sonuç alan genç kızın intihar ettiği iddiası

Mardin’in Artuklu ilçesinde YKS sonucu kötü olan bir kızın, babasına ait silahla intihar ettiği iddia edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde YKS sonucu kötü olan bir kızın, babasına ait silahla intihar ettiği iddia edildi.


İddiaya göre, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Berfin A., geçtiğimiz gün açıklanan YKS'den kötü sonuç aldığını öğrendi. Psikolojisi bozulan genç kızın babasına ait silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Berfin A., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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