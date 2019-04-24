Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kilosu 125 liradan satılıyor

MARDİN (İHA) – Mardin'de, yaklaşık iki yıl aradan sonra yoğun yağışlar sonrası ortaya çıkan, halk arasında Dolaman mantarı olarak bilinen Trüf mantarı, köylülerin geçim kaynağı oldu. Mantarları toplayan köylüler, besin değeri yüksek gıdanın kilosunu 125 liradan satmaya başladı.

Mardin'de aşırı yağışlar, toprağın altında gizlenen besin değeri yüksel gıdaları da gün yüzüne çıkardı. 2 yıldır köylülerin bulamadığı ve bu yıl, yoğun yağışlar sonucu gün yüzüne çıkan, nadir görülen Dolaman mantarı Mardin kırsalında köylüler tarafından bulundu. Tarihi Mardin'de pazara getirilen Dolaman mantarı özelikle şifa bekleyen hastalar ve bebekleri olan aileler tarafından tercih ediliyor.

Hal esnafından Hikmet Ak, 2 yıldır tezgahta bulunamayan Dolaman mantarının bu yıl aşırı yağışlar sonucu tekrar yetiştiğini söyledi. Çok nadir görülen Dolaman mantarının değerli olduğunu kaydeden Ak, “Aşırı yağış ve şimşeklerle birlikte bölgede buluyoruz, çok nadir olur. Köylüler 15 kilo bulabilmiş getirdi. Çok değerlidir, yemeğin içinde patates gibi pişirilerek kullanıyor. Bu yıl 125 liradan satışa sunduk. Bunu bilen alıyor değerlidir” dedi.