Yolda oluşan çukurları köylüler kapatıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, yoğun yağış sonrası yolda oluşan çukurları kendi imkanları ile kapatıyor.

Mazıdağı ilçesine bağlı Aşağıocak köyü Kunşute mezrası yolunda aşırı yağışlar nedeni ile çukurlar oluştu. Bunun üzerine mezra sakinleri, kendi imkanları ile getirttikleri taş ve kumla yoldaki çukurları kapatmaya başladı. Mezra sakinlerinden Deniz Özdemir, yollarını kendi imkanları ile yaptıklarını söyledi. Özdemir, "Yolumuz henüz asfaltlanmadı. Yoğun yağışların ardından yolumuzda çökme ve çukurlar oluşuyor. Biz de bu çukurları kendi imkanlarımız ile kapatıyoruz. Yetkililerden bu yolların asfaltlanmasını talep ediyoruz" dedi.