İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere, Büyükşehir Belediyesi mevkinde şehir içi aracından inerek karşıya geçmek isteyen Şehriban Şimdi'ye, 07 BTC 33 Plakalı otomobil çarptı. Kazada araçla metrelerce sürüklenerek Şimdi, ağır yaralandı. Kaza sırasında olay yerine yakın olan aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Kalabalık arasında kalan sürücüyü güvenlik güçleri zorlukla olay yerinden uzaklaştırırken yaralı genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.