Zabıta personeline eğitim semineri

2 yıl gibi bir sürede birçok konuda ilkleri gerçekleştiren, Büyükşehir Belediyesi, personel eğitimlerine de önem vererek çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı meslek içi bilgilerin yanı sıra çağın gereklerinin belediye yönetimine entegre edilmesi düşüncesiyle personel bilgilendirme çalışmalarına önem veriliyor. Son olarak Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personele eğitimler verildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Amacımız belediyemizin personelinin en donanımlı hale gelmesidir. İlimizde vatandaşlarımızın memnuniyetini gözeten bir anlayışla çalışmalar yapıyoruz. Hemşehrilerimizi dinliyor ve onların beklentilerini proje olarak yerine getiriyoruz. Bugün ilimizde birçok farklı konuda birçok proje bitirildi. Devam eden çalışmalarımız ise Mardin'in daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak. Öte yandan vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmeleri için personelimizin eğitimlerine de dikkat ediyoruz” dedi.

Bütün birimlerin belirli aralıklar ile eğitimlere tabi tutulduğunu aktaran Yaman, “Belediye bünyesinde tüm birimlerimizin en donanımlı bir şekilde ilimize hizmet etmesini istiyoruz. Bu nedenle hizmet içi eğitimlerimizi sıklaştırdık. Personelimiz yasa değişikliklerini, iş güvenliğini ve teknolojik gelişmeleri seminerlerimiz ile öğreniyor. Son olarak Zabıta Daire Başkanlığımız bünyesindeki personelimizin eğitimlerini sağladık. Çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.