Zergan Deresinin temizlenmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan Deresi yatağında biriken çöpler hem çevre kirliliğine sebep oluyor hem de çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle halkın sağlığını tehlikeye atıyor. Vatandaşlar belediye tarafından derenin temizliğine yeteri önemin gösterilmemesine tepki gösterdi.

Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Zergan Deresi'nde biriken atık su ve çöpler hem görüntü kirliliğine sebep oluyor hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Sıcak havalar ile birlikte çöp yatağına dönen derede kötü kokudan dolayı vatandaşları rahatsız ediyor. Belediye ekipleri dereye atılan çöplerden dolayı dere yatağında meydana gelen kirliliğin neden olduğu kötü kokunun giderilmesi için iş makineleri ve temizlik personelleri ile çalışmayı sürdürüyor. Dere yatağına indirilen kepçelerle ve temizlik görevlilerince çalışmalar sürerken, toplanan çöp ve çamur yığınları büyük kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşınıyor. Ancak vatandaşlar yeteri özen gösterilmediği için derenin tam olarak temizlenmediğini ve bu durumun da pis kokulara sebebiyet verdiğini ifade etti.

“Milletimiz duyarsız”

Çevre sakinleri belediyenin dere temizliğine yeterince önemin gösterilmediğini, dere kenarında bulunan vatandaşların ise apartmanlardan çöp attığını kaydetti. Dere kenarında fırın işleten Şeyhmus Saruhan, “İnsanlar duyarsız çöplerini atıyorlar. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekir" dedi.