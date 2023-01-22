İhlas Haber Ajansı

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Ziyaretçi akınına uğrayan türbenin yolu dikkat çekiyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Pirhattap türbesinin yolu çamur ve bakımsızlığı ile dikkat çekiyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Pirhattap türbesinin yolu çamur ve bakımsızlığı ile dikkat çekiyor.


Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan pirhattap türbesi çevre illerden ve kentten gelen birçok misafiri ağırlıyor. Mazıdağı'nın Ömürlü Mahallesi'nde bulunan türbe mahalle halkı tarafından daha çok tanıtımı yapılması istenirken, türbe yolu ve türbe girişinde bulunan yolun bakımsızlığı dikkat çekiyor. Yolun ve çevrenin bakımsızlığı ziyarete gelen misafirlerin dikkatinden kaçmıyor.

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