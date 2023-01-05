'1 ekmek 1 çorba' hizmeti bir milyonu aşkın vatandaşa ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana sürdürülen ‘1 ekmek 1 çorba' projesinde, 1 milyonun üzerinde çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan büyük beğeni alan proje, kentin 61 farklı noktasında hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli sosyolog Emine Akın, projenin amacının vatandaşlar işe, hastaneye, tarlaya veya okula giderken, onlara sıcak bir çorba ikram ederek, güne iyi başlamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

“Amacımız daha çok vatandaşa ulaşmak”

Projenin 2019 yılından bu yana devam etmekte olduğunu belirten Akın, “Özellikle sabah saatlerinde okula gitmeye çalışan öğrencilerimiz, hastaneye giden vatandaşlarımız ve belirli bölgelerdeki tarım işçilerimizin ulaşabileceği lokasyonlar olmak üzere, kent genelinde 61 noktada hizmet vermekteyiz. Projemiz 1 milyonu aşkın vatandaşımıza ulaşmış olup, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için de yoğun olan bölgelerdeki lokasyonları belirleyerek hizmetimize devam edeceğiz” dedi.

“Bu soğukta sıcacık çorba çok iyi geliyor”

Projeden çok memnun olduğunu söyleyen oto tamircisi Bülent Şahin, “Büyükşehir Belediyesinden çok memnunum. Allah razı olsun şu yaptığı hizmetler için. Helal diyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sönmez ise “Gece bekçilik yapıyorum. Şu anda işten geliyorum. İşten gelirken çorbamı içip eve gideceğim. İçimiz ısınıyor” diye konuşurken, Nezih Serin, “Bu uygulamadan çok memnunuz, hoşumuza gidiyor. Devamının gelmesini bekleriz. Sabahları işyerine motosikletle gittiğim için üşüyorum, çorba içimizi ısıtıyor” şeklinde konuştu.