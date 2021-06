1. Lige yükselen GSK Kadın Hentbol Takımı, sevincini Başkan Seçer ile paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ile antrenörler ve oyuncular yer aldı. Takımla en son kahvaltı etkinliğinde buluştuğunu hatırlatan Başkan Seçer, takımın sosyal medyadan da başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini vurguladı. 1. Lig'de mücadele edecek olan takımı başarılarından dolayı kutlayan Seçer, “Çok güzel, gerçekten mutlu oluyorum. Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor spor konusunda da. Kulübümüz yeni bir kulüp. Sıfırdan yapılandırılmış bir kulüp ama kısa sürede üstün başarılar sağladık. Bu çok güzel. Ama bu yıl bizim için bir dönüm noktası. Bir sıçrama yılı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluşunun 2. ­yılına yaklaştıklarını belirten Seçer, “Voleybol takımımız yine kızlarımız, yine erkek basketbol takımımız, siz kızlarımız hentbolcularımız 1. Lig'de mücadele ediyoruz gelecek yıl. Bu yıl hepsi başarılı oldu. Yine kız basketbol takımımız biliyorsunuz, Mersin Üniversitesi ile mevzuatın bize verdiği imkanı kullandık, beraber ligleri götürdük. Temmuz'da artık o takım da Büyükşehir Belediyesi olarak anılacak. Demek ki 4 takımımız 1. Lig'de mücadele edecek. Gayet güzel” diye konuştu.

“Şu anda kulübün yönetimini de değiştiriyoruz”

Seçer, yeni vizyonlarla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, kulüp yönetiminde de değişikliğe gideceklerini kaydetti. Eski yöneticilerin de çok sayıda görevin içerisinde kulübe katkı sunduklarını vurgulayan Seçer, “Şimdi hem daha çok zamanlarını ayırabilecek hem yaş itibariyle de daha genç bir yapılanma bizi belki yurtdışına taşıyacak. Birikimi, görgüsü olan, spor anlamında deneyimi olan bazı arkadaşlarla takviye ettik” şeklinde konuştu.

Mersin'in hep güzelliklerle anılmasını istediğini söyleyen Seçer, “Güzelliklerden bir tanesi de insanları bir araya getiren en güzel çalışma alanı ya da etkinlik alanı ya da mücadele alanı spordur. Yani sporun dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi olmaz. Bir takımda insanlar mücadele eder. Aynı ortak görüşle, hırsla, azimle. Biz bunu Mersin'de kültürle, sanatla, sporla sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Genç sporculara “Sizler de gidiyor musunuz parka, bizim yerel sanatçıların konserlerini izliyor musunuz?” diye soran Seçer, “İnsanlar orada bir araya gelsin, müzik dinlesin, kötülüklerden uzak olsun, kötü düşüncelerden gençlerimiz uzak olsun. Bunları yapıyoruz. Bunlar öylesine, el yordamıyla yapılan işler değil. Bilinçli dokunuşlar. Bunlar sizler için, gençler için, çocuklar için. Yani geleceğimiz için bunlar önemli" dedi.

“Sizlerin başarısı için üzerime düşeni bundan sonra da yerine getireceğim”

Takım kaptanı Yaren İpek Köle nezdinde tüm takımı kutlayıp her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Seçer, “Sizleri önemsiyorum, sizleri çok seviyorum. Sizlerin başarısı için de üzerime düşeni harfiyen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğiz. Tabi ki önemli bir değişim olarak gördüğüm yeni normalleşme sürecindeki maçların oynanma atmosferi olacak. Çok önemli bir değişim. Yani seyircisiz oynuyordunuz siz. İşte spor bir gösteri sanatıdır. Seyirci olmadığı zaman aslında ayağından biri yok demektir. Bir yan basıyordur. Çünkü seyirci olmazsa o heyecan, o motivasyon olmuyor. Bundan sonra artık seyirciler de olacak. Ben de birçok müsabakaya gelmek isterim. Daha keyifli olacak. İşte insanlar gelecek. Biz de tribünlerin her zaman dolması için, böyle coşkulu olması için her tür organizasyonu yapacağız. Kulübümüze belediye olarak da destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Yaren İpek Köle ise “Biz hepimiz Mersinliyiz takım arkadaşlarımızla beraber ve 3 yıldır beraberiz. Yani biz Mersinli olmaktan çok gurur duyuyoruz. Mersinli olarak başka şehirde mücadele etmek bize gerçekten güç verdi. Biz de orada sizin desteklerinizi hep omuzlarımızda hissettik zaten. Saha içinde olduğu gibi, biz saha dışında da çok güzel bir aile olduk. Zaten aile olabilmeyi başardığımız için biz şampiyon olabildik. Ayrıca Mersin'de Büyükşehir Belediyesi adı altında ilk defa bir hentbol takımı kuruldu ve 12 yıl aradan sonra da bu hentbol takımı 1. Lig'e çıktı. Biz 12 yıldan sonra 1. Lig'de olduğumuz için çok mutluyuz. Çok da gururluyuz. Biz belediyemizi sadece asfalttan, yoldan, park ve bahçelerden dolayı; sadece bunlardan dolayı tanırdık önceden. Şimdi işin içine girince anladık ki biz de kendimizi belediyenin bir parçası olarak hissediyoruz. Bir parçasıyız çünkü. İşin içine girince Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aslında her şeye el attığını gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Özellikle gençlere, spora destekleriniz bizim için inanılmaz güzeldi. Bu yüzden size çok teşekkür etmek istedim” şeklinde konuştu.