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1 milyon 800 bin dolarlık sahte parayı piyasaya süremeden yakalandılar

Mersin’de bir cipte 1 milyon 800 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Mersin'de bir cipte 1 milyon 800 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi. Sahte dolarları Mersin'de piyasa sürmeye hazırlandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay'dan 4 şüpheli şahsın, Mersin'e gelerek ellerinde bulundurdukları sahte Amerikan Dolarlarını piyasaya sürmek için müşteri aradıklarını öğrendi. Bunun üzerine şüpheli şahısları yakalamak için araştırma başlatan ekipler, şahısların kimliklerini ve kullandıkları cipi tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, şüphelileri paraları piyasaya sürmek isterken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı cipte yapılan aramada 1 milyon 800 bin sahte Amerikan Doları ile 1 adet para sayma makinası ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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