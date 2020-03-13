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10 bin yıllık geçmişe sahip Tarsus, eğitim programlarına konu oluyor

Tarihi Kentler Birliği, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Tarsus Belediyesince organize edilen, ’Tarihi kent kimliğinin korunması ve kentsel dokunun yeniden canlandırılmasına yönelik koruma-yaşatma çalışmaları; Tarsus örneği’ konulu eğitim programı, Tarsus’ta gerçekleştirilecek.

Tarihi Kentler Birliği, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Tarsus Belediyesince organize edilen, 'Tarihi kent kimliğinin korunması ve kentsel dokunun yeniden canlandırılmasına yönelik koruma-yaşatma çalışmaları; Tarsus örneği' konulu eğitim programı, Tarsus'ta gerçekleştirilecek.


Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden gelen birim yöneticileri ve farklı meslek gruplarından uzmanlar, Tarsus'taki tarihi kültürel mirası yerinde inceleyip, bu değerlerin Tarsus örneğindeki gibi korunması, günümüze dersler çıkartılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda eğitim programına katılacak.


Eğitim programı 16-18 Mart tarihleri arasında Tarsus'ta gerçekleştirilecek.

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