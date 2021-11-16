Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası' sona erdi. Geleneksel hale getirilen turnuvanın şampiyonu Toros Kartalları oldu. Dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin düzenlediği ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası' final maçının oynanmasıyla sona erdi. Çekişmeli geçen final maçında, Toros Kartalları takımı şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi

Turnuva finallerinin oynandığı Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksinde düzenlenen törene, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, antrenörler ile çok sayıda sporcu ve ailesi katıldı.

Şampiyonluğu elde eden Toros Kartallarına madalya ve kupaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel tarafından verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi turnuvanın ikincisi olurken, Galatasaray Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

“Güzel bir turnuva oldu”

Turnuva şampiyonu olan Toros Kartalları takımının antrenörü Cemil Can Balgir, turnuva için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, “Güzel bir turnuva oldu. Çocuklarla iyi eğlendik. Amacımız eğlenmekti zaten; çocuklar da bu amaca ulaştılar. Birinci oldular. Birinci olmak da önemli değil, sonuncu olsak dahi bize bu gururu yaşatan başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Burada olmak, bu onuru yaşamak, Ulu Önder Atatürk'ü anmak bizim için en büyük mutluluklardan birisi” dedi.

“Çocukların kendilerini gösterebilecekleri bir platform olması çok güzel bir şey”

Galatasaray altyapısında oynayan Ahmet Arif İlhan'ın velisi Elif Berna İlhan da küçük çocukların spor yapmasının önemine dikkat çekerek, “Sadece hayatın ders ya da oyun olmadığı ve çocukların kendilerini gösterebilecekleri bir platform olması ve bu kadar ciddiye alınması çok güzel bir şey. Özellikle 10 Kasım dolayısıyla olması da çok daha özel” diye konuştu.

Birkaç yıldan bu yana spor faaliyetlerinin daha canlı ve coşkulu olduğunu dile getiren İlhan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin küçük yaştaki çocuklara spor ve sanat alanında verdiği destekten mutlu olduklarını söyledi.