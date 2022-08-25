'100 Bin Gülücük Projesi' Davultepe'de çocuklarla buluştu

Sayapark Alışveriş Merkezi, sosyal sorumluluk projesi olan '100Bin Gülücük' ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin Davultepe Semt Pazarında düzenlediği çocuk etkinliklerinde yer aldı.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar 'tahta bacak' ile mini disco, ilizyon gösterisi, Hacivat ile Karagöz oyunu, Bubble show ve canlı müzik ile doyasıya eğlendiler. Çocukların yanı sıra anne ve babaların da ilgiyle izledikleri ve birbirinden renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, büyük beğeni topladı.