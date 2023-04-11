100 kitap için 100 resim yaptılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Tarsus'ta faaliyet yürüten Begonvil Çocuk Gelişim Merkezinde, açılışın ardından geçen 100 günün sonunda 100. Gün Kutlama Etkinliği düzenlendi.

Geçtiğimiz Aralık ayında, açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılan Begonvil Çocuk Gelişim Merkezinin imkanlarından faydalanan miniklere okunan 100 kitapta dile getirilen olguların resme dönüştürülerek sergilendiği etkinlikte, çocuklar öğretmenleriyle doyasıya eğlenme şansı buldular. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturan ve güvenli ortamı ile miniklerin keyifli anlar yaşayıp, hayata dair ilk öğretilerini aldıkları Begonvil Çocuk Gelişim Merkezinde, 100. Gün Kutlama Etkinliği çerçevesinde pasta kesimi de yapıldı.

“Çocuklarımıza 100 gün boyunca her gün bir kitap okundu”

Büyükşehir Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, çocuklara her gün bir kitap okunduğunu ifade ederek, “Begonvil Çocuk Gelişim Merkezimiz açılalı 100 gün oldu. Ve bu 100. günü coşku ile kutluyoruz. Bu çerçevede öğretmenlerimiz, 100 gün boyunca çocuklarımıza her gün bir kitap okudular. Ve bu kitaplarla bağlantılı olarak etkinlikler yaptılar. Bu etkinliklerle ilgili bir sergimiz var ve çocuklarımızla birlikte coşkulu bir parti yaptık” dedi.